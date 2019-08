Pingviinidest geipaar ja suur panda ootavad järglasi

Pingviinid paistavad meeletult armastavat vettehüppeid. Ikka pea ees sisse ja siis vee all torpeedona basseini ühest osast teise, klaasi taga olevate vaatajate rõõmuks. Ei tea, kui palju Berliini loomaaia kuningpingviinid küll aru saavad, et nad on atraktsioon inimestele loodud loodusteatris, aga aeg-ajalt tuli nii mõnigi neist vees otse klaasi ette, et teispoolsusega kontakti luua. Kõik see trall jätab aga sootuks külmaks paari pingviinikalju keskel – isaspingviinid Skipi ja Pingi, kes truult teineteise kõrval seisavad, nokad aknast paistva päikese poole.