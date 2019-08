Tervise rahastuse mudel

Ravimite hulka lisandub viimastel aastatel järjest enam bioloogilisi ravimeid, väga kiiresti areneb geeniravi ning uued ravimid on tõhusad ja täpselt sihitud – kogu ravimitööstus püüab murda barjääre seni ravimatute haiguste vahel. Maailmas on arenduse faasis praegu üle 7000 ravimikandidaadi, mis on kõigi aegade suurim potentsiaal. Enamik neist ei ole mitte varajases, vaid teise ja kolmanda ravimiarenduse faasis olevad toimeained. Ainuüksi kasvajaravimeid on arenduse lõppjärgus ligi 1800, arenduses olevate HIVi- ja aidsiravimite arv jääb 150 piiridesse. On üsna suur tõenäosus, et nendest mõni alistab tänaseni ravimatuks osutunud haiguse.