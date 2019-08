Trumpi kinnisvaratehing Gröönimaaga

Ameerika Ühendriikide 45. president Donald J. Trump on varemgi veidrate mõtteavaldustega tähelepanu pälvinud. 16. augustil teatas mõjukas ajaleht Wall Street Journal, et president Trump on uurinud oma abidelt, kuidas oleks võimalik osta Taanilt ära Gröönimaa, nimetades seda «suureks kinnisvaratehinguks». Paar päeva hiljem ajakirjanike ees esinedes kinnitaski Trump ajalehes väidetut, kuigi tõmbus veidi tagasi ja mainis, et Gröönimaa ostmine pole tema jaoks prioriteet.