Eesti koolides algab IT-õppe soost välja tirimine

Kui Teele Karro kolme aasta eest Pärnu Koidula Gümnaasiumis informaatikat õpetama hakkas, imestas ta, kui piiratud on gümnaasiuminoorte arvutioskused. «Arvasin, et see on ju küll IT-põlvkond, kõik on kogu aeg internetis, aga tegelikult on nende päris oskused suhteliselt kesised,» ütles ta.