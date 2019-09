Eesti oma elektroonikatööstuse hitid teevad ilma põldudel ja Hiina lennuväljadel

Elektroonikal on Eesti tööstuse ajaloos väärikas koht. Omal ajal valmistasid Pöögelmanni-nimeline ja Kalinini-nimeline elektrotehnikatehas militaarkasutuseks pooljuhte ja toiteseadmeid, isegi kuukulguril kasutati neid. Nüüdse tööstuse kohta kinnitab mitukümmet firmat ja organisatsiooni koondava elektroonikatööstuse liidu juht Arno Kolk, et sektor on konkurentsivõimeline ja ekspordi osakaal ülisuur. «Keegi ju ei osta konkurentsivõimetuid tooteid ja teenuseid,» nendib Kolk. Seadmed Hiina lennuväljadele