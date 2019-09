Helme leidis, et valikuline erand kaitsejõu sõidukitele pole õige. Ta põhjendas kirjas majandusministeeriumile, et biolisandiga segatud fossiilkütuse kasutamise probleemidest on rääkinud teisedki sektorid, näiteks põllumajandus, mistõttu tuleb asi uuesti üle vaadata ja leida teistsugune lahendus.