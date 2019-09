Volkswagen peseb tahmast nägu

Lihtne oleks rääkida Volkswagenist seoses Hitleri ja Natsi-Saksamaaga. Kuid selle asemel seostub see Saksa kvaliteedi kõrval hoopis hipilikkuse ja vabadusega. See seos on tekkinud paljuski tänu turundajate meisterlikule tööle – Volkswageni reklaame hinnatakse kõrgelt üle maailma. Hea huumor ja eneseiroonia on need, mis on eristanud Volkswagenit teistest autobrändidest.