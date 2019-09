Regional Jeti juhatuse esimees Jan Palmér tutvustab firma lennukaid plaane. Tema sõnul on selline allhankeäri Euroopa lennunduses võrdlemisi uus ja sel on tohutu kasvupotentsiaal.

Unustage Nordica, rahvusliku lennufirma paatos ning Tallinnas resideeriv lennukipark – need ajad on möödas. Eesti saab lubada endale vaid paindlikku lennuettevõtet, mis lendab seal, kus on kliendid ja raha.