Korteriomanik ootab Õismäe pommimehelt selgitust

Urmas üürib korterit, kust lõhkeained leiti, juba umbes 20 aastat. Üks korteri omanikest ütles Postimehele, et kogu lugu on talle ja ta perele ebameeldivusi tekitanud ja seetõttu ta oma nime lehes avaldada ei soovi, kuid märkis, et üldiselt on üüriline talle sümpaatne tundunud.