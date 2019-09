«Quindici minuti!» Mõistes, et minu itaalia keele oskusel on piirid ja et need piirid pole kuigi kaugel, hüüab mu teekonna peatanud djuud veel mitu korda: «Quindici minuti!» Tal on seljas helkurvest ja ta vehib pulgakommiga nagu vormel 1 boksialas. Google Maps koostöös autonaviga on toonud mind Sardiinia mägedest lootusrikkalt alla. Siin pidi algama kiirtee. Aga on massiivne tee-ehitus ja seisma pandud liiklus. Kõik siin ereda päikese ja 38 soojakraadi käes näeb välja nii, et djuud on oma «viisteist minutit!» korranud juba vähemalt pool tundi. Ühtegi teist autot ei paista. Mul pole tõesti targemat tema, kui lasta käiku Continental GTC põhimõtteliselt ainus omadus, mille poolest ta erineb oma sõsarautost GTst.