Ei ole, kopsud on organid ja biosfääril pole organeid. Kopsud on evolutsioneerunud varustama keerulisi aeroobseid organisme elutegevuseks vajaliku hapnikuga ning väljutama hingamise lõpp-produkte, milleks on süsihappegaas ja vesi. Ja hea on, et biosfääril kopse pole. Hoiaks jumal meid selliste looduslike süsteemide eest, mis atmosfääri hapnikku pidevalt ning massiliselt juurde tooksid – hapnikku on meil õhus just parajal määral.