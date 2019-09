Ettevaatust! Kirjandus!! Tänaval!!!

Ausalt öeldes ma ei ole uurinud. Kui oleme oma festivalist teinud kas ettekandeid või rääkinud rahvusvahelistel kirjanike muuseumide konverentsidel, on see mõjunud uudse asjana küll, st teistel ei ole sarnase festivaliga kogemusi. Raske uskuda, et see oleks ainulaadne kogu maailmas. Aga küllalt haruldane ikka.