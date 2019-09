«Downton Abbey» – kadunud maailma kuldsed hetked

Sümbolid seovad inimesi. Suur Maja on Briti ühiskonna sümbol olnud juba rohkem kui tuhat aastat. Töötada Suures Majas on auasi isegi siis, kui oled vaid köögitüdruk või teenijapoiss – igal juhul asud oluliselt kõrgemas ühiskonnakihis kui sinust võib-olla tunduvalt jõukam farmer või kaupmees. Mis toimub Suure Maja tavainimestele suletud uste taga, seda ihaldatakse näha, eks see oli ka üks aastal 2010 ekraanile jõudnud seriaali «Downton Abbey» edu põhjuseid.