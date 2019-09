Vadim Štepa: tsivilisatsioonidevaheline vahetuskaup

Osati meenutab see 1976. aastal toimunut, mil Tšiili kommunist Luis Corvalán vahetati välja Nõukogude teisitimõtleja Vladimir Bukovski vastu. See oli tsivilisatsioonidevaheline vahetustehing ja nähtavasti on ka Venemaa-Ukraina konflikt jõudnud juba sellesse staadiumi.