Margus Parts: meediapresidendi nõuniku lahkumine

Donald Trumpi riikliku julgeolekunõuniku John Boltoni lahkumine pani ilmselt kergendusest ohkama nii mõnegi, kes kartis, et peagi hakkavad demokraatia alternatiivi viljelevate riikide poole lendama Ameerika tähetriibulise lipu all toodetud raketid.

Kuigi Boltoni vallandamise põhjustena on nimetatud endise nõuniku isepäisust ja kaugenemist presidendi seisukohtadest, ei tohiks tähelepanuta jätta veel ühte võimast Valge Maja poliitikat kujundavat jõudu – meediat.

Peaaegu ametisse vannutamisest alates on Trump püüdnud kindlustada enda tagasivalimist, mille juures mängib väga suurt rolli see, kuidas teda näidatakse televisioonis ja kirjutavas meedias. Tõsi, Trump ja parempoolne meedia – eriti Fox News – on käinud koos nagu sukk ja saabas, kuid leidub ka rabedamaid hetki, mis võivad väljenduda Trumpi reitingu ootamatus languses.

Mõjukad konservatiivsed arvamusliidrid Trumpi valijate lemmikkanalites Fox News ja Breitbart meenutavad sageli, et ameeriklased ei taha järjekordset Iraaki ehk raha ja inimelusid neelavat sõjalist sekkumist.

Selliseid kommentaare tuli nagu seeni pärast vihma Trumpi otsuse järel hoida USA väed Afganistanis või teateid, et Valge Maja võib vastata rünnakuga USA drooni allatulistamisele Iraani poolt.

Loomulikult oli Bolton see, kes interventsionistlikku välispoliitikat mahitas, ning lõpuks hakkas see vastu käima nii «Ameerika eelkõige» presidendi põhimõtetele kui ka tema reitingule.

Seni kuni Trump hoiab suhteid Fox Newsiga, ei kao tema valijad kuhugi.

Kui Trump tegi selle suve alguses ajaloolise sammu Põhja-Korea pinnal, ei olnud temaga kaasas mitte riikliku julgeoleku nõunik, vaid Fox Newsi uudisteankur Tucker Carlson. Miks?

Sest Carlson oli Boltoni oma arvamustega mutta tampinud ja veennud kommentaarides presidenti, et julgeolekunõunik saab talle 2020. aasta valimistel saatuslikuks. Nii jäetigi Trumpi parem käsi Mongooliasse «regionaalset julgeolekut» arutama.

Lõppude lõpuks tõi Trumpile 2016. aasta vabariiklaste eelvalimistel edu muu hulgas lubadus lõpetada «mõttetud sõjad» ja keskenduda riigisisestele küsimustele. Kuigi Bolton jäi Trumpile oma tugeva retoorikaga silma just Fox Newsi vahendusel, oli parempoolne meedia see, mis tema langusele kaasa aitas.