Lootus esikaheksast ja unistus olümpiast

Iga võrkpallisõber teab juba vaat et une pealt: Eesti meeskonna suur siht täna algaval EM-finaalturniiril on murda viiendal katsel lõpuks lahti uks veerandfinaali. Ent lisaks sellele asutakse teele veel ühe kaugema (ja julgema) sooviga: mängus on viimane pilet olümpia valikturniirile.