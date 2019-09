Andres Herkel: Hiina invasioon eestlaste ajutegevusse

Nikolai Baturini elu viimases romaanis «Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse» (2016) on koht, kus Jaluspoiss küsib Suurkhaani käest, mis ta vallutatud Euroopaga peale hakkab. «Kannan kaardile ja vaatan kui Mongooliat,» vastab khaan.

See jutt hakkas kuskilt loetuhämarast esile kerkima, kui süvenesin Postimehe ja Läti-Leedu partnerajakirjanike artiklisarja Hiina pehme jõu raskest mõjust. Kauge suurriik tungib meie majandusse, haridusse, poliitikasse. Mis on eesmärk? Et pistaksime pea Vesterbacka tunnelisilmusesse ja laseksime end suure taristuinvesteeringuga sõltuvaks teha? Mõistagi – unustaksime dalai-laama ega räägiks enam kunagi Tiibetist?

Mongolite unenäolises invasioonis hakkab Suurkhaan lõpuks taipama, et see, kui Euroopast saab tühi stepp ja väli, nagu on Mongoolia, ei too kellelegi head. Ajaloo kulgu saab muuta, oma väed saab tagasi tõmmata.