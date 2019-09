Teibi Torm: ühine lubadus alanud kooliaastaks

Eesti klassiruumid on enamasti külalistele avatud ja meie Euroopa kolleegid sageli ahhetavad, kuidas saab nii olla, et üheks tunniks õpilaste ette jõudmiseks ei olegi vaja keerukat lubade süsteemi. Ajuti kuulen aga õpetajatelt, et lapsevanematel pole külalistundideks aega või julgust ja pealegi peaks saama ja saavadki õpetajad ju õppetööga ise hakkama. Milline võiks siis olla igaühe panus kooliharidusse?