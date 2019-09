Eesti võttis ametlikult kasutusele Smart-ID

See tähendab, et näiteks riigi keskportaali eesti.ee saab siseneda nii ID-kaardi, mobiil-ID kui ka Smart-ID abil. Lisaks on kasutusel pangalingid, kuid need heidab riik lõplikult üle parda tõenäoliselt järgmisel aastal. Smart-ID plahvatuslikult kasvanud kasutajate hulka arvestades on uuendus äärmiselt oluline. Praegu kasutab Eestis seda teenust 451 747 inimest, samas kui pikka aega turul olnud mobiil-ID kasutajate arv on vaid 223 700.

Põhjus peitub suure tõenäosusega selles, et Smart-ID kasutamiseks pole vaja spetsiaalset SIM-kaarti ning teenus on tasuta – vaja on vaid internetiga ühendatud mobiiltelefoni või tahvelarvutit.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Armi sõnul oli Smart-ID tunnustamiseks ametliku identifitseerimisvahendina vaja täita kolm eeldust: tehniline valmisolek, kokkulepe Smart-ID looja SK ID Solutionsiga ning Smart-ID kui autentimisvahendi usaldustaseme hindamine.

Euroopa õigusruumis jaguneb tehnoloogia usaldusväärsus kolmeks: «madal», «märkimisväärne» ja «kõrge». Igale kategooriale kehtivad kindlad parameetrid ning neid hindamisgrupp Smart-ID puhul ka analüüsis, tuginedes SK esitatud dokumentidele

Smart ID-ga saab digiallkirja saab anda igal pool, kuid mitte enam levinud dokumentide allkirjastamise teenust DigiDoc4 kasutades.

«Meile antud dokumentatsiooni ja hindamisprotsessi käigus täiendavalt esitatud küsimuste põhjal hindas töögrupp Smart-ID turvalisuse «kõrgeks», mis tähendab, et see on samaväärne Eesti ID-kaardi ja Mobiil-IDga,» sõnas Margus Arm.

SK ID Solutionsi juhataja Kalev Pihl märkis, et nende huvi on alati olnud, et kõik meie elektroonilised identifitseerimisvahendid oleksid võimalikult turvalised. «Smart-ID-l oli Eestis seni siiski veel üks puudus võrreldes riiklike vahenditega,» nentis ta. «Nüüd on aga ka Smart-ID teenus paberitel nii valmis, kui ta olla saab – tehniliselt ei saa kasutatava ja kasvava teenusega töö kunagi päriselt valmis.»

Selleks et lisaks eesti.ee portaalile ka teised riiklikud veebikeskkonnad Smart-ID toe saaksid, tuleb neil hakata kasutama riigi keskset autentimisteenust. Praegu on sellega liitunud umbes 60 asutust või teenusepakkujat. Katsetamisel on veel kaks korda sama palju.

Dokumente allkirjastada ei saa

Riigiportaalides saab Smart-IDga teha samu toiminguid, mida Mobiil-IDga. On võimalik sisse logida e-teenustesse ja anda digiallkirja. Viimast saab anda igal pool, kuid mitte enam levinud dokumentide allkirjastamise teenust DigiDoc4 kasutades.

Kui vaadata Eesti eID-vahendite kasutustasusid, siis ID-kaart on kõige odavam, järgneb Mobiil-ID ning Smart-ID on kõige kulukam.

See on praegu Smart-ID suurim puudus, kuid arendustöö lahenduse nimel käib ja loetakse ka juba raha. Nimelt tasub DigiDoc4 abil antud digiallkirjade eest samuti riik ehk RIA, ent tasuta allkirjad on mõeldud eelkõige inimestele oma isiklike dokumentide allkirjastamiseks.