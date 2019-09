Uberi peajurist Tony West ütles kolmapäeval, et Uber ei muuda siiski sohvreid töötajateks, sest tegelikult ei kohusta uus seadus neid seda tegema. Teisipäeval California senatis vastu võetud seadus Assembly Bill 5 (AB5) nõuab, et telefonirakendustel põhinevad firmad muudaksid senised lepingupartnerid töötajateks. Põhjuseks on asjaolu, et enamasti on autojuhid vabakutselised, väga tugevalt alamakstud, ületöötanud ja ilma igasuguse legaalse kaitseta.