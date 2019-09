Vesterbacka tellitud uuring: Eesti võidab tunneliga kümneid miljardeid

Peter Vesterbacka juhitava Finest Bay Area tellitud ja Soome firma Taloustutkimus poolt läbi viidud uuringu kohaselt toob Tallinna-Helsingi tunneli ehitamine ja käitamine aastani 2050 kahe riigi majandusse juurde ligi 300 miljardit eurot, millest 47 miljardit peaks tulema Eestisse. Taloustutkimuse uurija Pasi Holm ütles, et tunneli ehitamisperioodil 2021–2025 lisab see SKT-le 600 miljonit eurot aastas, mis tähendaks 2,5 protsenti Eesti SKTst. Vastavad arvud Soome poolel oleks 2,4 miljardit eurot, mis on SKTst 1,1 protsenti. Lisaks võib Holmi kinnitusel veel juurde arvestada võimendusefekti, mille kordaja on tema väitel 1,8.