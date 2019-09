Ratas kliimaneutraalsusest: pingutama peavad nii Mart, Martin kui ka Jüri

Sel nädalal tutvustati teile Eesti kliimaambitsiooni analüüsi. Selles järeldati, et kliimaneutraalsus aastaks 2050 on saavutatav ja toob majanduslikult lõpuks ka kasu, kui see nii läheb. Kui tõsiselt valitsus seda analüüsi oma edasise tegevuse planeerimisel arvestab?

Ma olen väga õnnelik, et koalitsioon tegi otsuse luua kliima- ja energiakomisjon. See näitab, et kliimateemad on kindlasti tänase koalitsiooni jaoks väga olulised. Aruanne ja analüüs ei ole lõplikult valmis, aga kindlasti see on üks oluline sisend valitsuse otsuste tegemisel ja ka kliima- ja energiakomisjoni otsuste tegemisel.