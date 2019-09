Keskerakonnale määratud 25 000-eurosest karistusest tähtsam on fakt, et erakond süüdi mõisteti, sest see lõi pretsedendi ning võttis parteidelt võimaluse järgmiste aastate jooksul samalaadseid skeeme kasutada, ütleb juhtiv riigiprokurör Taavi Pern. Tänu sellele otsusele sai tema sõnul ka hinnangu Edgar Savisaare roll Keskerakonna varjatud rahastamise korraldamisel.

Tulite just Savisaare protsessi järjekordselt istungilt. Selles asjas on nüüd jäänud veel vaid neli süüdistatavat. Kas tundub, et tunneli lõpust hakkab valgus vaikselt paistma?

Minu arvates paistab päris selge valgus. Kohtuvaidluste kuupäevad on kindlaks määratud ja istung kulgeb täpselt nii, nagu ajakavas kokku lepitud. Mõnel istungil oleme isegi kiiremini edasi liikunud.

Millal otsuseni võiks jõuda?

Seda mina ei julge öelda. Vaidleme oktoobri alguseni, aga kui kaua võtab kohus otsuse langetamiseks aega, on kohtu enda otsustada.

Mitu selle asjaga seotud inimest järjest on nõustunud kas kokkuleppe või oportuniteediga. Kui tõenäoline on, et selliseid asju juhtub veel?

Need inimesed, kes alles on jäänud, on selgelt avaldanud, et ei ole kokkuleppemenetluseks valmis.

Milline oli Kalev Kallo roll selles sündmuste puntras?

Süüdistuse järgi oli Kallol oluline roll selles, et vahendada Hillar Tederilt saadud altkäemaksu pakkumist Edgar Savisaarele. Seda tegi ta ajal, kui oli riigikogu liige.

Seega võib teda nimetada üheks võtmetegelaseks?