Downton Abbey suurel kinoekraanil: kuulus maamõis elab endises taktis

Aasta on 1927 ja viimastest seriaalisündmustest lossis on kulunud poolteist aastat – suuri perekondlikke muutusi või seltsielulisi vapustusi Crawleyde aadliperes ega teenijate hulgas selle lühikese ajaga ette tulnud ei ole. Ega tule tegelikult ka nüüd. Kõik kulgeb samas turvalises taktis, samade tegelastega, sama stiilipuhtalt ja ajastutruult nagu teleseeriates. Seejuures mitte sugugi pikemaks pingutatult ega koorevahusemaks klopitult, nagu mõnikord säärastel seriaalist-mängufilmiks-puhkudel kipub olema. Film on justkui teleseriaali jätk, ainult et pikem. Mõistagi ka endiselt hiilgava lavastus-, kaamera- ja kunstnikutööga.