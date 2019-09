Žiguliga idablokis: hunnik varuosi, palav ilm ja sõbralikud inimesed

See hetk, kui saad lõpuks auto ukse tugeva plekimürtsuga kinni tõmmata ja jätta igapäevaelu kõrvale, on kulda väärt. Teadsime juba ette, et pea kolme nädala pikkuse reisi jooksul pole ükski päev ühesugune. Kümneliikmelisse seltskonda sai valitud parimad sõbrad, ainsa naisena tuli kaasa mu enda kallis abikaasa, kes pidi meid välja vedama olukordadest, kus vene keele oskus otsustab reisi õnnestumise.