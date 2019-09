Vaata järele, milline harrastaja oled sina!

Nende eesmärk on teistele meestele pähe tegemise kaudu/abil iseendale ja ülejäänutele näidata, kui kõvad nad on. Ja on ka! Need on mehed, kes lähevad võistlusele nagu lahingusse; need on mehed, kelle puhul kehtib reegel, et kui pauk käib, siis vend ei tunne venda. Rahuldamatu saavutamisvajaduse tõttu käituvad nad võistlusel teinekord nagu segased, olles ohtlikud teistelegi. Nende meeste märg unelm on alfaisaste verepulm. Nende meeste arvates võikski võistlustel olla vaid üks võistlusklass: kõva mehe klass.