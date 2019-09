Spikker: kuidas Kreml läbi räägib?

«Tundub, et mis selles siis julma on. Esmapilgul tõesti mitte midagi. Ent kui lähemalt vaadata, siis – mis toimub, kui oponent vaikib ja tähelepanelikult kuulab? Teie räägite,» kirjutab Rõzov raamatus. «Ja kui teid kuulatakse, seejuures tähelepanelikult, tehes märkmeid selle kohta, mida räägite, te avanete.» Lähenemine «vaikida ja kuulata» on Vene superläbirääkija sõnul töö inimlike nõrkustega: sest inimesed on ju jutukad, andes enda kohta sedagi infot, mida tegelikult ei peaks andma, ja rääkides sellestki, mille kohta ei küsitud. Teisisõnu – oponent toob ise kandikul kätte kõik vajaliku. Järeldus: ei tasu end lõdvaks lasta, sest tähelepanelik kuulamine on lõks.