Moositalu Matsalu veerel: Margus Maripuu paneb Läänemaa maitsed hoidisepurki 

Väravas, nagu ka lähikonna metsatukkades, kasvab must leeder, põhiliselt Eesti läänerannikul ning saartel leiduv puu, mille valgetest õitest ja mustjatest marjadest saab erilise mekiga siirupit, moosi ja veini. Peremees osutab ka talu taha hiljuti rajatud musta leedri istandikule, kust ta tulevikus loodab hoidisteks marjalisa noppida. Ent mustast leedrist kõneldakse sealkandis ka haldjatega seonduvaid pärimuslugusid. «Leedrit peeti vanasti eriliseks puuks, see oli justkui värav haldjariiki ja suvisel pööripäeval võis selle all haldjaid tantsimas näha,» mainib koha ajalugu ja legende uurinud Margus Maripuu ning lisab, et maja taastamisel leidis pere lausa 18. sajandist pärit detaile, näiteks uste tendripostid.