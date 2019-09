Nähtavaks saanud pühendumus

Merike Õimu luuledebüüt jääb aastasse 1985, mil kirjastus Eesti Raamat andis välja taskuformaadis sarja „Noored autorid“, ühtse kujundusega (kujundaja Andres Tali) 40–50-leheküljelisi luulevihikuid. Raamaturiiulil kaovad nad teiste raamatute vahele ära, kui neid just mitte ühes pakis hoida. Eesti luule koguja ning püüdliku lugejana – vist oli see Ain Kaalep, kes kirjanduseks peabki eeskätt luulet, ja selles olen temaga ühte meelt – on minu koduraamatukogus see sari siiski olemas, nagu ka eelnev, 1970ndate lõpus ja 1980ndate algul ilmunud „Noorte autorite“ sari, milles debüteeris 1978. aastal „Päevapiltidega“ praeguseks klassiku nimbuse pälvinud Doris Kareva.