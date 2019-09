Kes ütles, et hea lebo töökoha saamiseks peab olema kooli lõpetanud – loll jutt suhu tagasi. Mina sain näiteks täitsa juhuslikult Solarises tuttavaks Endliga, kes on pea toimetaja ja tema nägi kohe et ma ei ole mingi suvaline bimbo ja nüüd on mul kolmekohaline palk ja isegi mõned ALLUVAD, nagu näiteks lollakas sporditoimetaja Tank, keda on lahe mõnitada!