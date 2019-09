Eesti chosisme

Pealkirja esimest sõna lahata pole vist keeruline: oikumeeniline on laiemas tähenduses ülemaailmne, üldine, sõna levinum sisu on uskude-konfessioonide-sektide koostöö. Mõlemad klapivad värsskroonikaga täpselt, esitatud uudiste hoovusest valitud sõnumid on õige mitme meelsusega ning õige mitmest maailma kandist. Tundub, et kõige rohkem kordub Putini nimi ning toponüümina Venemaa (või mõni selle osa), nõnda et tekst peaks kaunis adekvaatselt peegeldama meie ajalehtede sõnumeid. Välja võime lugeda autori poliitsümpaatiat, see on diktatuurivastane.