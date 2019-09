Vikerkaar loeb. Edasi mudasse!

Harari, kelle esimesed raamatud „Homo Sapiens“ ja „Homo Deus“ on eesti lugejatele hästi tuttavad, võib esmapilgul tunduda kui Petersoni vastand: ta on gei, traditsioonidel põhineva autoriteedi (näiteks rahvusluse ja organiseeritud religiooni) suhtes pigem skeptiline, toetab ühemõtteliselt isikuvabadusi ja sotsiaalset õiglust ning leiab, et inimkonna ees seisvate probleemide – bio- ja arvutustehnoloogia kontrollimatu arengu, turvatunde vähenemise ning globaalse keskkonnakriisi – lahendamine nõuab enneolematut rahvusvahelist koostööd.

Petersoni arvates kujundavad inimtegevust sügavale alateadvusesse kodeeritud mütoloogilised mustrid, näiteks mehelikkuse seostamine korra ja naiselikkuse seostamine kaosega. Harari just hoiatab meid maailma ühe metafüüsilise loo raamidesse surumise eest: „Esimene asi, mida peate iseenda kohta teadma, on see, et te ei ole lugu.“