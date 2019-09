Ühiskondliku tõe moodustamise uued mõttemudelid

Käsiraamatu loogilises järjestuses 13 peatükki on teoreetiliste tõdede kogumik, kuhu on peidetud võimalikud tegutsemisjuhised. Põhjalikult läbi mõeldud ja tabavalt sõnastatud lausungitega kirjeldatakse, kuidas asjad võiksid paremini olla. Autoril on iseloomulik võime paari lausega kummutada üldkehtivaid arusaamatusi, näiteks müüti meie haridusest (lk 256j, 303j). Ta selgitab vahel ühe lausega mitme mõiste tähenduse (nt: arusaamine tuleb mõtlemisega, aga mõistmine kujuneb suhtlemisega; väärtuseks on vaid korrastatud teadmine).