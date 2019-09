Jüri Kolk: Talve üleelamiseks ei piisa suvisest pingutusest

Suvi saab kohe läbi. Rändlinnud loevad enne teeleasumist üle olulisemad peatükid geograafiaõpikust, lehed hakkavad puude otsast vargsi putket tegema ja õunaaeg on täies hoos. Ennevanasti tundus mulle, et september ongi juba sügiskuu. Eks see oli seotud ka ilmaga, aga peamiselt ikka koolikohustusega. Isegi kui ma teismelisena suvel õpilasmalevas käisin, ei tundunud sealne töötegemine (julgen väita, et pingutasin üsna kohusetundlikult) mingi päris töö, ehk ainult need õnnetud päevad, mil pidime midagi kõplama. «Töö» oli millegi vastiku sünonüüm. Aga näiteks heina tehes tegime me heina, mitte tööd.