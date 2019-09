Roosikese tee tippu

Ühelt poolt on see lihtne muinasjutt tüdrukust, kes sündis printsessina ja kasvatatigi rolli, mis teeks temast ühel päeval vägeva valitsejanna. Sest olgem ausad: kes sobiks paremini Euroopa Liitu juhtima kui mitte Brüsselis sündinud neiu, kelle isapoolne suguvõsa – Albrechtid – on niivõrd lähedal kõrgaadlile, kui üks kodanlik perekond saab olla, ning kelle pereloos põimuvad Euroopa ja Ameerika vägevad, siiditootmisega rikastunud aadlikud ja kaubandusega raha kokku ajanud suurkodanlus ning meie maailmajao keerukas ajalugu. Jah, lapsena hüüdnime Röschen, Roosike, kandnud Ursula von der Leyen (60) on jõudnud sinna, kus on tema vääriline koht – tippu.