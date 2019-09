Muu maailma sabas ei ole ka Eestil pääsu keskkonnateemade järjest suuremast esiletõusust. Keskkonnaministri koht on olnud ihaldatud juba varemgi, sest see ministeerium saab suunata päris paljusid protsesse ja suuri rahasummasid. Ilmselgelt on keskkonnaministri portfelli tähtsus järjest tõusmas. Juba praegu on aina olulisemad keskkonnaministri seisukohad... kui neid ainult oleks.