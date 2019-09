Pool Eesti väikelaevade ületalve hoidmise ja hoolduse kahe kuni kolme miljoni euro suurusest turumahust tuleb Soomest. Põhjanaabrid hindavad eestlaste professionaalsust, isiklikku suhtumist ja paindlikku teenindust. On oht, et Eesti eelis hakkab aga kaduma, sest Soome konkurendid on asunud hindu langetama.