Matrixi filmi tehnoloogia jõuab Moskva tänavatele

«See on täiesti uus lähenemine turvalisuses. Tundub, et see on tulevikumuusika, aga see on tegelikult juba olevik,» ütles Postimehele maailma ühe juhtiva näotuvastussüsteemide ehitaja, Moskva firma NtechLabi peadirektor Aleksandr Minin. «Praegu pole veel kusagil maailmas sellist süsteemi, mis ise annaks teada, et näe, praegu sooritatakse kuritegu. Vähemalt pole väga kõrgetasemelise kvaliteediga süsteemi. Aga ühe-kahe aasta perspektiivis see tuleb.»