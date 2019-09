Elu ja surma vahel kõikunud mees suudab taas tööl käia

Kaks aastat, kaks kuud, kaks päeva. Täpselt nii kaua viibis Indrek Kaigas (39) haruldase lihashaiguse tagajärjel peaaegu liikumatult õendusabikliinikus. Talle on elus rohkem kui korra öeldud, et varsti teda enam ei ole. Nüüd käib Indrek iseseisvalt tööl.

Hooldushaiglast otse koolipinki läinud Indrek on üks paljudest Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse edulugudest.

See on kool, kus edulugu ei tähenda ainult tööle saamist. Paljudele füüsilise või intellektipuudega inimesele võibki see püüdmatuks unistuseks jääda. Astangul peetakse edulooks ka seda, kui varem vaid lähedaste abile toetunu õpib enda eest hoolitsema, koristama, süüa tegema, bussiga punktist A punkti B sõitma – teisisõnu, enamikule meist elementaarseid asju tegema.