Aeg ei tagane Perlingu kandidatuurist

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ei esita oma kandidaati riigi peaprokuröri ametikohale, kuid on jätkuvalt senise peaprokuröri Lavly Perlingu jätkamise vastu. Justiitsminister Raivo Aeg plaanib aga EKRE vastuseisust hoolimata esitada peaprokuröriks praegu ametis oleva Perlingu. Niisiis on ses küsimuses poolteist kuud enne Perlingu ametiaja lõppu täielik punnseis.

«Kandidaadi leidmine on eelkõige justiitsministri töö,» selgitas EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme, miks hoolimata lubadusest käia välja oma peaprokuröri kandidaat jätab erakond praegu oma kandidaadi nimetamata. EKRE ootab justiitsministrilt sobivat kandidaati, kes saab kõigi osaliste toetuse. Teisisõnu – kedagi, kes ei ole Lavly Perling. Helme kinnitas ka nüüd, et EKRE pole mingil juhul nõus Lavly Perlingu jätkamisega riigi peaprokurörina: «Ei ole nõus, see ei muutu.»