PM Türgis. Ott Tänak jäi õnnemängus kaotajaks

Kui mullu oli Türgi ralli sõitjate jaoks uus ning ettearvamatu, siis tänavu mainisid kõik sõitjad kui ühest suust, et kõrges mängus püsimise võti on probleemide vältimine. Türgis pole see sugugi nii lihtne, sest suur roll on õnnel. Kui terav kivi kurvi taga ralliautot sõidujoonel varitseb, pole seda võimalik vältida.