Ville Arike: tipptasemel töö alaku noorteklassis, muidu jalgpallis tulemusi ei tule

Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis on Eesti jalgpallikoondis üks kuuest, kes pole praegu, mil üle poole võistlusest on selja taga, suutnud punktiarvet avada. Kahjuks pole vaja selle üle imestada ning see tõdemus ei tähenda üldse süüdistust koondislaste või treenerite vastu.