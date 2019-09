Tänapäeval on suurim oht loodusele inimtekkelised globaalsed kliimamuutused, mis praeguses tempos jätkudes muudavad inimese ja paljude teiste looma- ja taimeliikide eksisteerimise meie planeedil võimatuks. Planeet ise sellest suurt ei hooli – massväljasuremisi on olnud ennegi ning kui elu senises vormis edasi ei kesta, tekivad tingimused teiste eluvormide jaoks või jääb kõik lihtsalt vaikseks. Neid ohte silmas pidades on Inglismaa, Iirimaa, Prantsusmaa ja Kanada valitsus kuulutanud välja riikliku kriisolukorra. Probleem on ilma igasuguse kahtluseta enam kui tõsine.