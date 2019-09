100 aastat vana hariduskäsitlus laieneb jõudsalt

Waldorfi koolides on oma eriline õpetusmeetod ja filosoofia, mistõttu on nende suhtes ühiskonnas olnud üksjagu eelarvamusi. Samas on Steineri hariduskäsitluses midagi, mis on nüüd juba sada aastat pannud lapsevanemaid kokku tulema, et oma Waldorfi kool rajada.