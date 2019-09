Omanäoline nägemus Jüriöö ülestõusust

Võib kohe öelda, et kellele meeldis esimene jagu, see ei pea pettuma ka teises. Teose põhitoonid, kompositsioon ja keelekasutus on jäänud samaks ning ka raamatu nimitegelaste saatus on sarnane. Siiski ei pea kartma, et «Kuningas» oleks «Foogtiga» liiga ühesugune. Näiteks on vaheldusrikkamaks muutunud tegevuspaigad, mis asuvad Saaremaast puhuti õige kaugel – näiteks Venta jõe suudmes asuv kaubaplats Kuramaal või Rootsi kuninga Magnus Erikssoni õukond. Esile astuvad ka mitmed uued tegelased, kuid kandev roll jääb kuni teose lõpuni siiski eelkõige juba esimesest jaost tuttavatele tegelaskujudele.