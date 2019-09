Taiji saatel tšättivad saastatšikid

Hetk «The Biofilm Sisters» lavastusest «All That Goes Right», vasakult Arolin Raudva, Mari-Liis Eskusson, Katrin Kreutzberg ja Alise Bokaldere. FOTO: Jana Solom FOTO: Jana Solom

Kanuti Gildi SAALi lavastusele «All That Goes Right» on keeruline arvustust kirjutada päris mitmel põhjusel. Kuna etendus on ingliskeelne, on iga minu väide tõlkemasina tulemus. Esiteks peab tõlkima keelt, teiseks kultuurikoode ja kontekste, kolmandaks feminiinsete kehade tähendust, neljandaks leidma üles liikumise ja lausumiste põhjused. Lavastus on vaimukas, aga kinnine tervik, mida empaatiaga lahti ei muugi.