Neeme Raud: see on ju Tallinn – tsensuur on loomulik!

Kui Eesti 200 pani enne valimisi üles oma ühiskonda häirinud trammipeatuse reklaami, kus paluti eestlastel ja venelastel platvormi eri osadesse tõmbuda, oli reaktsioon kohene ja reklaamid koristati. Nüüd tundub, et kedagi Fotografiska reklaamid esialgu ei häirinud, sest päris alastust, seksi, vihaõhutamist ja sõjale üles kutsumist seal ei olnud. Aga siis torkasid need korraga juhuslikult silma mõnele linnajuhile või ametnikule, kes kohe reageerida palus.

Et lugesin Tallinna ametnike valvsusest Moskvas, tuli mulle meelde veel üks võrdlus. Eelmisel aastal aasiti lääne meedias päris korralikult Venemaa kallal, kui Peterburi tolliametnikud konfiskeerisid piiril postipakiga tulnud USAs elava vene ajakirjaniku ja kirjaniku Maša Gesseni raamatu «Tulevik on ajalugu». Põhjus selles, et ühe tolliagendi arvates on see ebasünnis, kuna räägib homoseksuaalsete õiguste piiramisest Venemaal. Ametnik saatis raamatu erimenetlusele ja seda, kuidas see lõppes, ei suutnud ma uudistearhiividest leida.