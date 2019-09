Pensionireformijad on öelnud, et lisaks investeerimisele ja pikaajaliste laenude tasumisele võiksid inimesed kasutada teise samba raha kinnisvara soetamiseks. See tekitas ärevust Eesti Pangas, mille asepresident Ülo Kaasik ütles, et nii võivad kinnisvarahinnad lakke tõusta ja tuua kaasa samasuguse mullistumise nagu buumi tippajal.