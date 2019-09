Väädi sõnul oli IKEA tulek Eesti turule kauaoodatud ja erakordne, sest Eesti on maailmas esimene ja ainuke turg, kuhu tuntud kaubamaja tuli kõigepealt e-poega. «Arvestades eestlaste e-ostlemise lembust, on see tunnustus ja mitte üllatav äriloogika. Siiski tundub, et kohalikule turule sisenedes on IKEA unustanud arvestada kohalike oludega,» ütles Väät.