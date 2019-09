Kaitseliidu uus ülem: relvade kodus hoidmine võiks olla loomulik nähtus

Kui kõikehõlmav peaks Kaitseliit kui riigikaitseorganisatsioon olema?

Ideaalne oleks, kui iga Eesti mees oleks Kaitseliidu liige. Miks see nii on? Sellepärast, et Kaitseliidu roll ei ole ju sõjaväge toota. Sellega saab suurepäraselt hakkama kaitsevägi, kes toodab ajateenistuse kaudu reservüksusi.

Kaitsevägi on meil praegu selline, mis ei suuda tervele elanikkonnale anda enesekaitsevõimekust, ja ma näengi, et Kaitseliidu roll ongi pakkuda võimalikult laiale elanikkonna osale võimalust mõista ja kohta riigikaitses. Mida rohkem inimesi seal on, seda parem.

Kas teil on olnud mingi seik, mida saate avalikkusega jagada, kus teie elu on olnud ohus või seis on pinev? Et lausa võtab ehmatama.

Eks neid olukordi ole olnud küllaga. Ei oska kohe niimoodi esile tõsta. On juhtunud igasuguseid asju. On helikopteriga alla kukutud. On oldud tule all.

See helikopteriga juhtunud õnnetus oli...